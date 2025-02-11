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Алхимия Дыхания

Онлайн

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2000₽
Возраст 18+

Про событие

Инструмент психо-эмоционального освобождения и перезагрузки нервной системы, снятие телесных блоков и построение контакта со своей интуицией. В пространстве практики Aлхимия Дыхания ты можешь: - соединиться со своей живой жизненной энергией. -распаковать и трансформировать физические, эмоциональные, ментальные ограничения. -почувствовать масштаб проявленной сексуальности — перезапустить нервную систему и отпустить напряжение.

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