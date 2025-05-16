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  1. Нижний Новгород
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Справляемся с тревогой и беспокойством

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Узнаешь, как проявляется твоя тревога и какие есть способы работы с тревожными расстройствами. Научишься применять техники самопомощи при стрессе, беспокойстве и панике. Сможешь выдерживать сложные эмоции, жить и работать несмотря на тревогу.

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