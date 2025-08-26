«Тайная борьба»: вебинар психолога и нутрициолога
Онлайн
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Знаком ли ты с ситуацией, когда рука сама тянется к еде, когда на душе тревожно или пусто? Это знакомая многим проблема, о которой часто стыдятся говорить. Люди пытаются «заесть» свои эмоции и внутренние переживания, не осознавая глубинные потребности. Тебя ждёт цикл из 4 вебинаров, где психолог и нутрициолог объединят свои усилия, чтобы помочь тебе: 1. Распознавать глубины. Выявишь, что стоит за пищевыми импульсами. 2. Понять механизм циркуляции. Разберёшь, как психологические и физиологические факторы переплетаются. 3. Открыть источники духовного насыщения. Выяснишь, как питать свою душу. 4. Составить стратегию свободы. Получишь практические инструменты для гармонизации связи «психика-тело». Это не про диеты и ограничения. Это про осознание, синергию подходов и работу с коренными причинами. Присоединяйся, чтобы обрести внутренний покой и устойчивость. Вебинары можно посещать по отдельности. Ведут вебинары Станислав Самбурский — клинический и бизнес психолог, а также Красняк Ирина, врач-диетолог. Вопросы: https://t.me/tomastulova
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