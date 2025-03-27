Практика покадрового чтения фильма в онлайн-формате со включением участников. В преддверии старта «Мастерской экспериментальной кинокритики» пройдет бесплатная онлайн-встреча, где участники вместе с преподавателем, кинокритиком Катей Комаровой покадрово разберут сцену из фильма Корали Фаржа «Субстанция».