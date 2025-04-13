Будешь созваниваться и обсуждать фильм про выгорание, погружение в семью, потерю смыслов своей деятельности и, конечно, способы с этим справиться. Главная героиня —талантливый архитектор, но она погрузилась в семейную жизнь и испытывает кризис вдохновения. В один прекрасный день она пропадает без следа, отправившись на поиски себя. Фильм снят по одноименной книге-бестселлеру Марии Семпл. Как проходят встречи: Частота встреч: раз в месяц. Участники смотрят фильм заранее, а потом на онлайн-созвоне знакомятся, обсуждают, делятся впечатлениями и поднятыми мыслями. Есть ведущая, которая направляет обсуждение, задает интересные вопросы и следит, чтобы у каждого участника было время высказаться. В конце встречи проходит небольшая творческая практика по мотивам тем поднятых в фильме. Ведущая клуба: арт-терапевт Наталья Глубокова. После регистрации ведущая свяжется с тобой в телеграме, чтобы познакомиться и подтвердить участие и будет на связи по организационным вопросам.