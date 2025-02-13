Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Джеймс Дин и Марлон Брондо как законодатели моды на белые футболки и кожаные косухи. Марчелло Мастроянни как образец мужской элегантности. Брижит Бардо как квинтэссенция новой сексуальности. Одри Хепберн и Грейс Келли как голливудские аристократки. Блондинки Хичкока и новая главная блондинка Голливуда Мэрилин Монро. После лекции всегда высылается запись.