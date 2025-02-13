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Мода и кино: 50-е годы ХХ века

Онлайн

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Джеймс Дин и Марлон Брондо как законодатели моды на белые футболки и кожаные косухи. Марчелло Мастроянни как образец мужской элегантности. Брижит Бардо как квинтэссенция новой сексуальности. Одри Хепберн и Грейс Келли как голливудские аристократки. Блондинки Хичкока и новая главная блондинка Голливуда Мэрилин Монро. После лекции всегда высылается запись.

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