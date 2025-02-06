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Кино
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Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Фильмы «нуар» и откровенное платье «Гильды», Ингрид Бергман как идеал новой женственности в «Касабланке». Главные законодатели моды 40-х. После лекции всегда высылается запись.
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