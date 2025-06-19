Светская не религиозная медитация, где через техники работы с вниманием ты развиваешь и тренируешь навыки сосредоточения, ясности и равности. Практика проходит онлайн (zoom), 20 минут практика и обсуждение. У организаторов принято присутствовать с включенной камерой, поддерживать дружескую атмосферу, задавать вопросы. Подходит для начинающих. Записаться или задать вопрос по ссылке на покупку билетов.