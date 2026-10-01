С чего начался путь от реализма XIX века к искусству, которое бросало вызов привычным правилам? Почему Мане возмущал публику, Моне пытался поймать ускользающее мгновение, а Сезанн, Матисс и Пикассо искали новые способы видеть и изображать мир? В цикле лекций проследишь, как менялось искусство — от реализма и импрессионизма до смелых экспериментов XX века. Научишься видеть за знакомыми именами и картинами идеи, споры и открытия, которые навсегда изменили историю искусства. 20 октября — Как жить в XIX веке?