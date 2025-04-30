Курс о развитии фотографии как самостоятельного медиума, а также ключевых школах, выдающихся авторах и значимых произведениях. Емкий и структурированный онлайн-курс, посвященный истории возникновения и развитию фотографических технологий, разнообразию жанров современной фотографии, ее взаимодействию с искусством и связи с культурным контекстом XIX–XXI вв. Изучив материалы курса, ты разовьешь визуальную насмотренность благодаря обилию качественных иллюстраций. Четкая и организованная подача материала поможет выделять ключевые периоды в истории фотографии, узнавать знаковые произведения и называть выдающихся мастеров разных направлений. В программе 10 видеолекций. Свободное расписание.