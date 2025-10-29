Теневая сторона помогающих специалистов. Для кого: • для тех, кто не знаком со своей теневой стороной; • для тех, кто любит Хэллоуин и кому интересна тема границы между мирами; • для тех, кто никогда не был на онлайн-вечеринке с дискотекой; • для тех, кто одинок и хочет познакомиться с кем-нибудь для дружеских или романтических связей. Что будет на встрече: • обсуждение теневой стороны помогающих специалистов (важно — тебе необязательно быть помогающим специалистом для участия во встрече); • «теневой тиндер»; • викторина на околосмертную тему; • комната страшилок у костра; • бар «Сыворотка правды» Что взять с собой на встречу: хэллоуинский костюм (если хочешь поучаствовать в конкурсе и попробовать получить приз за лучший наряд, а также создать атмосферу праздника), свою тень, мозги (желательно тоже свои). А ещё — настроение дурачиться, бояться и танцевать! 29 октября, среда, 19:30 gmt+3 Онлайн-встреча в Zoom. Записи не будет, тк всё, что было на вечеринке — остается на вечеринке :) Вход на вечеринку — по регистрации в боте. Бот — по ссылке.