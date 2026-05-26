Открытый вебинар Городского университета 2.0 с ведущими фестивальными продюсерами России.
Кураторы масштабных фестивалей поделятся своими откровениями и советами по организации и продвижению событий.
В программе:
- Метрики успеха фестиваля: как измерить то, что нельзя потрогать
- Как событие становится точкой притяжения для тысяч людей
- Реальные кейсы: ошибки, бюджеты, работа с командой
- Инструменты управления фестивалем: от идеи до пост-релиза
Спикеры:
Андрей Тубольцев — продюсер фестиваля INTERVALS, CEO студии Dreamlaser.
Антон Кочуркин — куратор «Архстояния», архитектор арт-парка «Никола-Ленивец».
Ольга Аршанская — директор фестиваля «Ночь света» в Гатчине.
Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке