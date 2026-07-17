Медитативный сплав по лесной реке. Йога переводится как «единение», а дзен — как «созерцание». Этот сплав — возможность соединиться с природой и с самим собой через созерцание и замедление. Природа помогает почувствовать это единение, отпустить внутреннее напряжение и наполниться энергией. Атмосфера сплава — это свобода, спокойствие и тишина. Здесь нет шума, суеты и спешки. Только лес, река, чистый воздух, тишина и практики. Ощути гармонию и покой в кругу единомышленников. Сплав неспешный и спокойный. Участвовать могут все желающие, даже без опыта в практиках и походах. В программе сплава • 3 полных дня сплава • единение с природой и с собой • асаны йоги и медитация по утрам • компания единомышленников • походная баня на берегу реки • вкусное здоровое питание • свободный танец вокруг костра Место: Нижегородская область, чистая лесная река Лух. 95 км от НН по Московской трассе М-7 в сторону Москвы. Проживание: в палатках. Каждый вечер будут ставить палаточный лагерь и создавать необходимые удобства. Утром все разбирают и идут дальше участники. Питание: вегетарианское питание, натуральными и вкусными блюдами. В команде опытный повар со стажем. Сплав: по воде на 2-ух или 3-ёх местных байдарках, рафты не используют. На сплав могут поехать все желающие без опыта в практиках и походах, а также дети с 12 лет.