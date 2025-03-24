ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Человек и среда: трудности взаимодействия

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Человек на 100% несет ответственность за все в своей жизни? Или - во всем виновата среда? Или правда где-то посередине, и как же ее нащупать? Поговоришь о том, что именно трудно, и почему. Человек, как известно, зависим от среды — ее насыщенности кислородом, ее температурных показателей, и прочее. Но, в отличие от остальных живых существ на Земле, человек зависит еще и от социальной среды. При этом часто люди отказываются замечать и признавать эту зависимость и взаимовлияние. Почему так, и в чем, собственно, состоят различные трудности в отношениях человека с социальной средой, поговоришь на эфире. Ссылку на эфир пришлют накануне по данным, оставленным при регистрации. Ведущая — Юлия Осеева, гештальт-терапевт, тренер 1 ступени МИГиП

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста