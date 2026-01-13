«Антитревога» — бесплатный онлайн-сервис для снижения тревоги и стресса. Профессиональные психологи и специалисты в области работы со стрессовыми ситуациями ежедневно проводят практические онлайн-занятия на основе эффективных психологических техник снижения стресса и работы с тревогой и депрессивными состояниями. Для кого? 1) Для тех, у кого повышенный уровень тревоги и состояние стресса. Нестабильное эмоциональное состояние и потребность в психологической поддержке. 2) Для тех, у кого панические атаки и нестабильное эмоциональное состояние. Помогут справиться и снизить страх. 3) Для тех, кто испытывает тревогу за близких родных и знакомых. Хочешь им помочь, но не знаешь как? Тебя поддержат. Что будет на практиках? -онлайн практики с преподавателями осознанности и медитации -телесные практики: онлайн-йога для работы с телом, успокоения ума и снижения симптомов тревоги -эмбодимент центрирование: стабилизирующие и успокаивающие практики работы с телом и сознанием Как получить доступ к бесплатным практикам? 1) Оставь заявку на сайте, жми «регистрация». 2) Тебе на почту приходит подробная инструкция, как пользоваться сервисом и как попасть на практические онлайн-занятия. 3) Каждый день в 09:00 утра и вечером в 21:00 ты бесплатно подключаешься к сервису и участвуешь в программе групповой терапии на основе практик осознанности по снижению тревоги. Время подключения может меняться, точное расписание нужно смотреть в ТГ чате организатора. Время практик — московское. На фото один из преподавателей медитации — Марина Белоклокова.