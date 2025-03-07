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  1. Москва
  2. События

Женщины в искусстве

Онлайн

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Завершение:

250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Лекция посвящена творческим свершениям женщин в живописи и музыке. Наталия Успенская-Максимова и Александра Веткина расскажут о том, как в эпохи, когда мир был шовинистическим, женщинам удавалось реализовать себя в творчестве и добиться успеха и признания. Лекция-размышление о том, как женщины в прежние эпохи добивались признания в искусстве, как сложились их судьбы и внесло ли их творчество действительно значительный вклад в искусство. Может ли женщина быть гениальной? Приходи разбираться в этом вопросе вместе с Александрой Веткиной и Наталией Успенской-Максимовой.

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