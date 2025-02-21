ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Владислав Житенев: «Что такое первобытное искусство?»

Онлайн

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

К какому именно времени относятся самые ранние образцы искусства и что они собой представляют? Было ли искусство до появления сапиенсов в Евразии (и когда они появились)? А чувство прекрасного? Есть ли основания говорить об эстетике в изображениях Ледникового периода и применим ли сам термин «искусство» к этой эпохе? На первой встрече обсудишь и вопрос о посещении музеев с коллекциями образцов палеолитического искусства. Лектор: Житенев Владислав Сергеевич - доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста