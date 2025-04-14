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Мифологические существа в народном сознании могут наглядно воплощать абстрактную идею, такую как движение времени. В лекции речь пойдёт о других формах той же мифологической закономерности. С одной стороны, черт, леший, водяной или банник может выступать как существо, которому ведомо будущее простых смертных; в то же время сама идея «судьбы», «смерти» или «предзнаменования» нередко приобретает зримый или даже вещественный облик. Лектор: Владимир Рябов, фольклорист, юнгианский психолог. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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