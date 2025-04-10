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Вебинар: «Расстройства пищевого поведения: эффективные психологические техники для стройного тела к лету»

Онлайн

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Ты узнаешь, как психологические факторы влияют на вес и отношение к еде и научишься использовать различные техники для достижения результата. Участники рассмотрят распространенные расстройства пищевого поведения (РПП): - анорексия, - булимия и переедание. Ты научишься отличать здоровые пищевые привычки от опасных. Получишь практические инструменты для изменения своего мышления и поведения, научишься слушать сигналы своего тела и формировать здоровые отношения с пищей. Вебинар идеально подходит тем, кто стремится к стройности, но борется с эмоциональным перееданием, негативным самовосприятием или другими проблемами, связанными с РПП. Вебинар пройдет с 19 до 21 по мск. Регистрация обязательна.

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