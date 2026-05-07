Повтор трансляции вебинара от «Школы городских продюсеров» на тему того, как вырастить новую креативную экономику в 2026 году.

Вебинар пройдёт в формате обмена мнений и ответов на вопросы: Как инициатива горожан вырастает в крупные события? Кто такой городской продюсер? Как фестивали помогают бизнесу и становятся драйверами городов?

Спикеры и их темы:

Анна Люфт (Kaliningrad Street Food) — экономика событий, локальная еда как магнит для туристов.

Анастасия Нуждина («Том Сойер Фест», Шуя) — как маленькой команде договариваться с администрацией и бороться с «эффектом разбитых окон».

Анна Даутова (Рождественский базар, Кемерово) — как создать ежегодное событие, которое ждут.

Денис Свиридов (НЕБОФЕСТ) — интеграция форматов и масштабирование на регионы.

Марина Ли и Мария Романова — о программе предакселератора «Школа городских продюсеров» и ключевых инструментах городского продюсирования.

Участие бесплатное, обязательна регистрация