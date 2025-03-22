Возраст 16+
Про событие
Как изменилось восприятие музыки и сама потребность в музыкальном сопровождении? Как танцовщики и хореографы стали танц-художниками и что их интересует сейчас? На лекции разберёшь ключевые идеи, повлиявшие на развитие современного танца, и рассмотришь, как перформанс изменил традиционные границы хореографии. Лектор: Алена Папина — танц-художница, кураторка, педагог и популяризаторка contemporary dance. Дважды номинирована на Премию Курехина (2018, 2019). Обладательница грантов CEC Artlinks, V-A-C Foundation, Pro Helvetia, стипендий Фулбрайта и danceWEB (ImPulsTanz). Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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