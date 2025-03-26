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Про событие
Зубы – столь важная, надежная и одновременно уязвимая часть человека! Про большинство ископаемых приматов люди знают только благодаря их зубам. Как менялось число и строение зубов? Как прорезывались зубы у предков? Что на это влияло? К чему приспособлены и для чего предназначены человеческие зубы? Как эволюционировали другие части пищеварительной системы? Об этом – в лекции С.В. Дробышевского. Лектор: Дробышевский Станислав Владимирович, кандидат биологических наук, антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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