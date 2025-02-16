Брутальный троглодит с дубиной на плече – небритый и мускулистый, источающий облако гормонов – таким ли был предок человека? Как обстояло дело с маскулинностью на самом деле? Как менялась мужественность со временем – от обезьян через австралопитеков, питекантропов и неандертальцев до современного человека? Стоит ли подражать предкам? Об этом – в лекции Станислава Владимировича Дробышевского. Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез.ру», популяризатор науки. Трансляция пройдёт по закрытой ссылке в группе Сообщества ВКонтакте, а также на платформе Бизон. Ссылка на чат с подробной информацией придёт на указанную при регистрации почту за час до начала мероприятия.