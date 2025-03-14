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Сон или легальный допинг: почему важно высыпаться?

Онлайн

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

14 марта в этом году — Всемирный день сна, который всегда выпадает на пятницу перед весенним равноденствием. Отметь этот праздник лекцией биолога Дарьи Плахиной. На ней ты поговоришь о причинах и механизмах сна, о способах улучшить его качество. Правда ли, что нельзя «доспать» на выходных за всю рабочую неделю? Как влияет на твоё здоровье сбитый режим и ночные смены? Существует ли идеальная продолжительность сна? Готовь вопросы и приходи разбираться в науке о сне! Будет увлекательно, а даже если ты вдруг уснёшь, лектор точно не обидится! Лектор: Дарья Плахина — биолог, учёная-генетик. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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