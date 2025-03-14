Возраст 16+
Про событие
14 марта в этом году — Всемирный день сна, который всегда выпадает на пятницу перед весенним равноденствием. Отметь этот праздник лекцией биолога Дарьи Плахиной. На ней ты поговоришь о причинах и механизмах сна, о способах улучшить его качество. Правда ли, что нельзя «доспать» на выходных за всю рабочую неделю? Как влияет на твоё здоровье сбитый режим и ночные смены? Существует ли идеальная продолжительность сна? Готовь вопросы и приходи разбираться в науке о сне! Будет увлекательно, а даже если ты вдруг уснёшь, лектор точно не обидится! Лектор: Дарья Плахина — биолог, учёная-генетик. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи