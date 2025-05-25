Лекция-дискуссия с врачом-психотерапевтом и психологами разных направлений. Действительно ли повсеместное развитие «легкого» контента (мемы, рилсы) провоцируют развитие СДВГ? Почему стало модным присваивать себе диагноз? Что делать, если тебе его поставили? На встрече участники обсудят вопросы и мифы: • Можно ли диагностировать СДВГ самостоятельно/в кабинете психолога, или диагноз может поставить только врач психиатр? • Правда ли, что СДВГ это всего лишь очередное оправдание своего поведения или бездействия? • Есть ли СДВГ у взрослых или это только детское расстройство? • СДВГ можно вылечить исключительно медикаментозно? Антон поделиться клиническими случаями из практики и даст практические советы. Ты сможешь задать вопросы лично ему или приглашенным психологам.