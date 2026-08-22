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Саша Малой / Дима Гаврилов

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

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Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Дуэт смеха. Саша Малой — один из самых безумных, отвязных и громких стендап-комиков Москвы. Победитель в номинации «Лучший сольный концерт» фестиваля «Панчлайн-2019». Дима Гаврилов — стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Дима не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия.

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