Дуэт смеха. Саша Малой — один из самых безумных, отвязных и громких стендап-комиков Москвы. Победитель в номинации «Лучший сольный концерт» фестиваля «Панчлайн-2019». Дима Гаврилов — стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Дима не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия.