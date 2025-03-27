Язык – брод на берег другой культуры. Ну что ж, прогуляемся на берег турецкий? Помогут особые «вешки» – слова, пришедшие в наши языки из общего источника, отражающие исторические связи между народами в разных областях. Общий взгляд на мир и различия в смыслах раскрываются через грамматику. Спойлер: язык тюркской языковой семьи к русскому ближе, чем кажется. О спикере: Любовь Новикова – филолог-медиевист, участник этнографических исследований.