Что если твой знак зодиака скажет о тебе больше, чем твой английский? Звучит как рофл, но подожди - EduSpeak устраивает встречу разговорного клуба для уровней от А2 до С1, где ты проверишь, насколько точно можно считать человека… по вайбу и знаку зодиака и в группах обсудим возможно ли это вообще Что будет на встрече? - Ты приходишь на группу, идеально подобранную под твой уровень английского с людьми, с которыми должен быть идеальный мэтч. - Ты рассказываешь пару фактов о себе, а группа пытается угадать твой знак. - Обсудим возможно ли вообще узнать человека, зная его знак зодиака - Новые знакомства в расслабленной атмосфере - И где-то между смехом и «нет, ну ты точно Лев!» английский сам начинает работать.