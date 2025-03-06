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  1. Москва
  2. События

Почему не было великих художниц?

Онлайн

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Будешь обсуждать эссе Линды Нохлин и попытаешься понять, а были ли великие художницы? И кто определяет, великие они или нет? Эти и другие вопросы обсудишь на встрече арт-клуба. Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.

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