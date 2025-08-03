Лекция-дискуссия с врачом-психотерапевтом и психологами разных направлений. За яркими эмоциями и кажущейся хаотичностью скрывается сложная и многогранная личность, которая нуждается в понимании и поддержке. Узнай правду о ПРЛ (пограничном расстройстве личности), которое часто неправильно воспринимается, и открой для себя новые грани человеческой психики. На встрече ты узнаешь, правда или миф, что: • ПРЛ — это навсегда, невозможно избавиться от симптомов и изменить свою жизнь • При ПРЛ не помогает терапия, необходима только медикаментозная коррекция • Люди с ПРЛ не способны к эмпатии • ПРЛ возникает в результате детской травмы, плохого воспитания или семейных проблем • Люди с ПРЛ всегда опасны для окружающих Клуб «Найти подход!» делает психологию доступной и понятной для каждого. Ведущие: • Антон Слонимский — врач-психотерапевт, автор книги «Мой доктор вроде бы нормальный». • Марк Перельцвайг — психолог, гештальт-терапевт, ведущий психологических групп, создатель клуба психологов «Найти подход!». Начало лекции в 18:00 по МСК.