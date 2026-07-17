Хватит играть в молчанку. Давай играть в Тантру! Это не про магию соития в позе лотоса, где дыхательные практики и всё очень медленно и нудно. Это бомба для твоей пары или для тебя одного, если ты в поиске себя и свежей энергии для исполнения своих желаний. 3 часа игры, после которых ты перестаешь бояться говорить о главном. Мастер не учит жизни — Мастер задает правильные вопросы, от которых мурашки бегут по коже. Кому сюда точно пора: — Если участники пары всё притираются и уже натерли мозоли. Или уже расстались, а мозоли не сходят. — Если либидо спряталось за списком продуктов и работой. — Если хочешь услышать, что скрыто глубоко внутри и взглянуть на свои истинные желания и мотивы. Ты выйдешь после игры с собственными ответами и сексуальностью, которую прятать больше не будет смысла. С чувством себя настоящего и принятием, которое искал. Приходи на беседу с Мастером соло или с компанией. Приводи на онлайн-свидание постоянного партнера или того, кого встретил только вчера. Билеты приобретаются заранее. Стоимость — 5000 руб — общий билет на 1, 2 или 3х человек. 4ый участник и все последующие по 1000 рублей. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Игра проходит каждую пятницу.