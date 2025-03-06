Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Обсудишь киберпанк в лице «Бегущего по лезвию» и дизельпанк в лице первого «Безумного Макса». Так же поговоришь про эпичные костюмы в комедии «За бортом», наряды Мадонны в «Отчаянно ищу Сьюзи», культовые «Грязные танцы» и образцовый мужской стиль в «Американском жиголо».