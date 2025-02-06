ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мода и кино: 40-е годы ХХ века

Онлайн

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Фильмы «нуар» и откровенное платье «Гильды», Ингрид Бергман как идеал новой женственности в «Касабланке». Главные законодатели моды 40-х. После лекции всегда высылается запись.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста