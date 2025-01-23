Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Становление киноиндустрии, первый кино-визажист Голливуда Макс Фактор, первый художник по костюмам Адриан, первые секс-символы — Рудольф Валентино и Луиза Брукс. «Метрополис» и его колоссальное влияние на моду. После лекции всегда высылается запись.