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  1. Москва
  2. События

Mindfulness: практика медитации

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Светская не религиозная медитация, где через техники работы с вниманием ты развиваешь и тренируешь навыки сосредоточения, ясности и равности. Практика проходит онлайн (zoom), 20 минут практика и обсуждение. У организаторов принято присутствовать с включенной камерой, поддерживать дружескую атмосферу, задавать вопросы. Подходит для начинающих. Записаться или задать вопрос по ссылке на покупку билетов.

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