Здесь любят народные песни и петь хором. И хотят, чтобы такая возможность была у всех. Поэтому был придуман этот онлайн хор, в котором спеть вместе может абсолютно каждый. Где бы ты ни находился. И даже если до этого никогда не пел и думаешь, что ни за что не сможете попасть в ноты. Продолжительность — неделя. Будешь много петь и знакомиться с редкими песнями: узнаешь, по каким поводам их пели и что в этот момент делали, послушаешь записи из экспедиций и, конечно, споёшь на разные голоса. Ну и получишь гору отборных дополнительных материалов, чтобы погрузиться в фольклор по полной! Участие в киберхоре асинхронное, то есть ты можешь участвовать каждый день в удобное время. В среднем в день нужно будет выделить 30-40 мин. По итогу запишешь три традиционных песни, репертуар каждого киберхора меняется. Этот будет масленичным. В группе будет максимум 20 человек, поэтому ты всегда можешь рассчитывать на помощь и подсказки, как петь, чтобы всё получилось. Вообще нежный и вдохновляющий разбор каждой твоей записи — это главное, что всем запоминается. Для участия нужны: - телефон, - наушники, - ещё одно устройство (телефон/ноутбук), с которого можно включать видео.