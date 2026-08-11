Открытый вебинар от Городского университета 2.0.

О чём будет вебинар:

как понять, какие роли нужны проекту прямо сейчас, и где искать под них людей

как за 3 дня найти и привлечь первых партнёров с конкретным алгоритмом

как объединять ресурсы и экспертизу разных людей, сохраняя управление

как превращать зрителей и разовых участников в сообщество, которое продолжает жить своей жизнью

5 рабочих схем кооперации, которые помогают проектам выживать и расти в небольших городах

Опытом поделятся эксперты, которые прошли через это на практике:

Святослав Мурунов — урбанист, социальный инженер, основатель сети Центров прикладной урбанистики. За плечами 40+ городов России и больше 300 тысяч человек, которые благодаря этой методологии запустили свои городские инициативы. Автор методологии «Сетевая модель города».

Мария Романова — директор по развитию образовательных продуктов «Городского университета 2.0», организатор крупных мероприятий для IT-сообщества.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Вебинар пройдет 11 августа в 15:00 (МСК)