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Про событие
Поговорят о том, что нас объединяет — про тело, контроль и про то, что происходит, когда его наконец отпускаешь. Живой разговор двух людей, которые работают с одной темой с разных сторон. Марина — телесно-ориентированный терапевт, стилист и организатор путешествий. Много лет работает с телом и хорошо знает, как гиперконтроль живёт в мышцах, в осанке, в том, как человек дышит. Узнать о практике — https://t.me/Shibari_mebot https://t.me/shibari_me Ссылку опубликуют в ТГ 15-го апреля: https://t.me/shibari_me
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