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Как Лев Толстой боролся с учителями и отрицал суды

Национальная библиотека Республики Татарстан
Онлайн

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Какие книги Льва Толстого заставляли читателей бросать работу и родных, как выглядел курс астрономии от автора «Войны и мира» - узнаешь из лекции историка, главного редактора краеведческого медиа «Крот Казанский» Ивана Ротова. Смотри лекцию по кнопке «Регистрация».

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