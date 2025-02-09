На исторических и современных примерах рассмотришь (нео)сюрреализм как тренд в графическом, предметном и интерьерном дизайне. Подробно разберёшь, из чего состоит (нео)сюрреализм как современный тренд: от «классики» и малоизвестных работ сюрреалистов до элементов оп-арта и поп-арта, постмодернистского переосмысления авангарда и «новой искренности» метамодерна. Отправишься исследовать визуальные и концептуальные взаимосвязи между современным искусством, коллекционным и массовым дизайном. Посмотришь работы Gae Aulenti, BLESS, Achille Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador Dali, Dunne & Raby, Marcel Duchamp, Max Ernst, Ray Eames, Front, Frederick Kiesler, Shiro Kuramata, Rene Magritte, Carlo Mollino, Isamu Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray, Iris van Herpen и многих других. Лектор: Алёна Сокольникова - куратор, педагог, историк дизайна. Кандидат педагогических наук, доцент ВАК, член Союза дизайнеров России. Преподавала в Британской школе дизайна, школе дизайна «Детали», Bang Bang Education и других. Куратор выставок в Московском музее дизайна, Всероссийском музее декоративного искусства, Берлинском музее декоративного искусства и др.