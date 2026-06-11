Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Плохая видимость, плохие предчувствия и ещё более плохие решения. На город опускается туман, в котором явно кто-то есть, но страшнее всего здесь соседи по супермаркету. Стивен Кинг о том, как быстро люди теряют голову, когда за окном ничего не видно. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent