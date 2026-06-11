Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Писатель, который разоблачает дома с привидениями, заселяется в номер, где никто не продержался дольше часа. Отзыв на одну звезду он, похоже, напишет ещё до выезда. Отличный повод встретить Хэллоуин не дома. Главное — не в отеле. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent