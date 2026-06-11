ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Хэллоуинский показ «1408» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Писатель, который разоблачает дома с привидениями, заселяется в номер, где никто не продержался дольше часа. Отзыв на одну звезду он, похоже, напишет ещё до выезда. Отличный повод встретить Хэллоуин не дома. Главное — не в отеле. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сладкая жизнь: кинохиты XX века
Сладкая жизнь: кинохиты XX века

от 1500₽

Парная йога + кино
Выбор редакции
Парная йога + кино

2000₽

Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»
Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»

от 1000₽

по подписке
Кинобранч: «Дом странных детей Мисс Перегрин»
Кинобранч: «Дом странных детей Мисс Перегрин»
по подписке
Большой фестиваль мультфильмов
Большой фестиваль мультфильмов
по подписке
Вечер артхауса: искусство одиночества
Вечер артхауса: искусство одиночества

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи