Возраст 16+
Про событие
Интерес к эзотерике растёт: согласно опросу ФОМ 2025 года, 14% россиян хотя бы раз обращались к гадалкам, астрологам или экстрасенсам. Такой интерес вполне объясним: когда будущее непредсказуемо, хочется найти ответы, объяснить происходящее и вернуть ощущение контроля. Гадания, предсказания и ритуалы могут давать это ощущение, а иногда и приносить облегчение. В некоторых случаях, напротив, увлечение эзотерикой перестает быть безобидным. Приходи обсудить эту тему на онлайн-встрече. «Вслух» — спецпроект Психодемии, в котором говорят на сложные и неоднозначные темы вместе с экспертами. Здесь можно услышать разные профессиональные взгляды, задать вопросы спикерам и присоединиться к дискуссии без готовых ответов и категоричных оценок. Поднимут вопросы: — Почему люди обращаются к эзотерике и какие психологические потребности помогают удовлетворить такие практики. — Что действительно может работать в гаданиях и ритуалах с точки зрения психологии. — Можно ли совмещать эзотерические практики с психотерапией и где проходят профессиональные и этические границы. — Как понять, что увлечение эзотерикой становится опасным: приводит к финансовой зависимости, усиливает тревогу или мешает обратиться за необходимой помощью. — Как психологу разговаривать с клиентом, который верит в эзотерику, не обесценивая его опыт и убеждения. Спикеры эфира: Даниил Гольдин — психолог с опытом более 8 лет, академический директор Психодемии. Работает в экзистенциальном и других психотерапевтических подходах, интегрирует современную психотерапию с практиками йоги и буддийской медитации. Клара Швец — сертифицированный IFS-терапевт (терапия внутренних семейных систем) и супервизор, нейрофизиолог, автор семинаров серии «Глубина IFS». Модератор — Анна Тимофеева, CEO (генеральный директор) Психодемии, коуч, практикующий по стандартам Международной федерации коучинга (ICF). Регистрация обязательна. Больше информации о спикерах и расписание: https://psychodemia.ru/vsluh-esoteric
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи