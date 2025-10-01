Институт практической психологии IPPSY проводит серию бесплатных вебинаров. На вебинаре участники узнают о научных механизмах развития стресса и выгорания, поймут, как с ними справляться, и получат полезные материалы Что узнает участник? — Эволюционный смысл стресс-реакции; — Механизмы стресса: нейронный и гуморальный пути стресс-реакции; — Какие существуют наследуемые типы поведения в стресс; — Приводит ли стресс к профессиональному выгоранию; — Как развивается и проявляется профессиональное выгорание. Спикером выступит Владимир Красноруцкий: врач-психофизиолог, нейропсихолог, зав. кафедрой управленческой и организационной психологии Института практической психологии IPPSY. Что получат участники вебинара: — Чек-лист самодиагностики стресса; — Чек-лист самодиагностики выгорания; — Ссылку для онлайн-тестирование уровня стресса, тревожности и выгорания.