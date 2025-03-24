Человек на 100% несет ответственность за все в своей жизни? Или - во всем виновата среда? Или правда где-то посередине, и как же ее нащупать? Поговоришь о том, что именно трудно, и почему. Человек, как известно, зависим от среды — ее насыщенности кислородом, ее температурных показателей, и прочее. Но, в отличие от остальных живых существ на Земле, человек зависит еще и от социальной среды. При этом часто люди отказываются замечать и признавать эту зависимость и взаимовлияние. Почему так, и в чем, собственно, состоят различные трудности в отношениях человека с социальной средой, поговоришь на эфире. Ссылку на эфир пришлют накануне по данным, оставленным при регистрации. Ведущая — Юлия Осеева, гештальт-терапевт, тренер 1 ступени МИГиП