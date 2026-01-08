Арт-терапевтическая практика, где ты сможешь погрузиться в творческий процесс, расслабиться и настроиться на 2026 год с вдохновением. На этой встрече ты: — Создашь свой личный арт-образ года — через цвет, форму и текстуру — Сделаешь коллаж желаний на новый год — символ того, что хочешь забрать с собой и на что настроиться в 2026 — Насладишься тёплой атмосферой, чаем и приятной компанией. Ведущая Лариса Таранова — клинический психолог, сексолог и арт-терапевт с 8-летней практикой, преподаватель авторского курса «Арт-терапия сексуальности». не нужно уметь рисовать не будет оценки или критики только удовольствие, креатив и ощущение собственного ресурса Небольшая группа до 10 человек Запись ТГ