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  1. Москва
  2. События

Английский разговорный клуб для девушек

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+

Про событие

Будут много говорить: обсудят, как каждый относится к праздникам, вспомнят тёплые моменты и достижения 2025 года и поделятся планами на 2026. Встречу проведёт Оля — преподаватель английского и просто очень хороший, душевный человек. Подходит для уровней от B1, и совершенно нормально, если ты говоришь с ошибками — здесь, чтобы практиковать и чувствовать себя комфортно. Запись в ТГ Указать, что из приложения Кавёр.

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