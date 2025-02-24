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Про событие
SPEAKING BARchik — это сейф-спейс для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити! Тема февраля: self-love. Отношения с партнёром это прекрасно, но ты задумывалась о том, какие отношения у тебя с самой собой? На встрече поговорят о любви к себе и постараются понять, что же это на самом деле. Встреча подойдет тем, кто изучает английский на начальном уровне (A2). Подробности уточняй у организатора: https://t.me/olyafro
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