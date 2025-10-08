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Кино
Про событие
Кинопоказ. В жизни газетного магната Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, принявшая обличье молодого человека по имени Джо Блэк. Смерть, уставшая от своих привычных обязанностей, предлагает Пэрришу необычное соглашение: магнат станет проводником Джо в мире живых, а по окончании каникул Смерть заберет Пэрриша с собой.
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