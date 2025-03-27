Обсудишь, почему творчество современной японской художницы Яёи Кусама сегодня так популярно среди публики и востребовано среди люксовых брендов. Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.